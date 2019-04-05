Минздрав: Беларусь не перейдет полностью на страховую медицину

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Вопрос о перспективе перехода трудоспособного населения Беларуси на так называемую страховую (платную) систему здравоохранения, прозвучал во время «Большого разговора с президентом», журналисты belta.by обратились за ответом на него в пресс-службу Министерства здравоохранения.

– В настоящий момент в Беларуси не планируется переход на страховое здравоохранение, – заверили в ведомстве.

И пояснили, что на данный момент признается высокая эффективность существующей в Беларуси бюджетной (государственной) системы здравоохранения. А вопрос о переходе на альтернативную систему оказания медуслуг пока не рассматривается.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что недавно на пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев обратил внимание на то, что доступность медуслуг в Беларуси является очень высокой. И каждый человек при необходимости может получить квалифицированную медицинскую помощь абсолютно бесплатно.

Также в ВОЗ заметили и положительный момент в том, что в Беларуси осуществлен переход к системе врача общей практики, что позволило расширить спектр услуг, оказываемых пациенту при его первичном обращении.