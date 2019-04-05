«Привозил арсенал небольшими партиями и складировал в доме»: в Жлобине арестовали россиянина, который незаконно хранил боеприпасы

У мужчины обнаружено более 6 тысяч патронов [видео]

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В Жлобине выведена из нелегального оборота крупная партия боеприпасов, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Партию изъяли сотрудники РОВД при содействии работников Госинспекции охраны животного и растительного мира. Как стало известно правоохранителям, 72-летний россиянин устроил в наследном доме в Жлобине едва ли не оружейный склад.

Мужчина, будучи охотником со стажем, имел право охотиться, а также покупать и хранить к своему оружию боеприпасы – но только на территории России. Нелегал же на протяжении нескольких лет, приезжая в Беларусь, привозил в качестве «ручной клади» – небольшие партии патронов и пороха. Боеприпасы он не просто складировал в доме, а умудрялся продавать по сходной цене – местным охотникам.

Во время обыска у пожилого нарушителя изъято 6268 патронов разного калибра к гладкоствольному охотничьему ружью , а также 20 патронов с пулями со стальными наконечниками и еще 449 патронов калибра 5,6х16R. Экспертиза признала патроны пригодными для выстрелов. Сейчас дело передано для правовой оценки.

Сообщается, что к ответственности (административной) привлекут и покупателей злоумышленника.