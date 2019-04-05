2019-04-05T21:14:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

20-летнего убийцу-поджигателя из Лепеля приговорили к 16,5 годам колонии

Молодого человека осудили за жестокое убийство
Надежда БУТОВИЧ
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В суде преступник признал свою вину.В суде преступник признал свою вину.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В областном суде Витебска завершилось разбирательство по обвинению 20-летнего молодого человека в жестоком убийстве и разбое, проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ночь с 26 на 27 августа 2018 года пьяный гость напал на жителя Лепеля и избил его до смерти. Когда 20-летний убийца понял, что хозяин дома больше не подает признаков жизни, он быстро «обследовал» жилище, присвоил около 200 белорусских рублей, а затем решил, прежде чем сбежать, замести следы, устроив поджег. Он развел огонь прямо в квартире, а еще включил все конфорки в газовой плите на кухне.

Во время суда преступник признал свою вину полностью. Его приговорили к 16,5 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор еще может быть обжалован.

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