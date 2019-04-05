2019-04-05T21:37:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добрушском районе 25-летний бесправник погиб в ДТП, врезавшись в столб

Молодой человек разбился в деревне на грунтовой дороге
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не верно выбрал скорость, и машину занесло. Фото: ГАИ Гомель.Водитель не верно выбрал скорость, и машину занесло. Фото: ГАИ Гомель.
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Смертельное ДТП произошло в Добрушском районе вечером в четверг, 4 апреля, информирует sb.by со слов Дарьи Смоляк, официального представителя УГАИ УВД Гомельского областного исполкома.

Авария произошла примерно в 19.00 часов в деревне Носовичи. Вечером по сельской неасфальтированной улице промчался легковой Renault, за рулем которого сидел 25-летний мужчина. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, и машина съехала на обочину, где на пути легковушки оказался столб опоры линии электропередач. От столкновения автомобиля с ЛЭП водитель получил травмы не совместимые с жизнью и скончался еще до приезда скорой помощи.

Машина выехала на обочину и врезалась в столб. Фото: ГАИ Гомель.

Машина выехала на обочину и врезалась в столб. Фото: ГАИ Гомель.

– Мужчина за рулем автомобиля Renault не верно оценил дорожную обстановку и ошибся с выбором скорости движения. У погибшего не было водительского удостоверения, – прокомментировали произошедшее смертельное ДТП в Госавтоинспекции.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

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