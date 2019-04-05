2019-04-05T22:10:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Турчин: «Не надо писать жалобы президенту – идите в суд»

Вице-премьер выступил за судебное решение хозяйственных споров
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси. Фото: belta.by.Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси. Фото: belta.by.
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В правительстве ратуют за активизацию решения хозяйственных прений через суды, информируют в пресс-службе Совмина. Об этом 5 апреля сообщил Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра страны, на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции с участием Александра Лукашенко.

Вице-премьер Беларуси выступил за более активное решение споров в судах, а не путем написания жалоб и обращений в разные госинстанции. И подчеркнул, что судебная система в Беларуси выполняет одну из определяющих ролей.

– Существует привычка писать жалобы и обращения, излагая свое видение проблемы. Но нет культуры обращения к адвокатам, – резюмировал Турчин.

В то время как от решений судов сильно зависит настроение бизнеса, общей веры в справедливость. А затем первый зам премьер-министра привел пример, как одно из региональных предприятий, разрешило спор, обратившись в суд.

– Суд поддержал позицию предприятия – это был позитивный сигнал для всего бизнес-сообщества, – подчеркнул вице-премьер и добавил. – Не надо писать жалобы в администрацию и главе государства. Следует идти нормальным, цивилизованным путем.

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