2019-04-06T09:56:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В пункте пропуска Новая Гута произошла утечка газа

Спасатели ликвидировали последствия
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Под цистерной создали пенную подушку, чтобы избежать возгорания газа. Фото: МЧСПод цистерной создали пенную подушку, чтобы избежать возгорания газа. Фото: МЧС
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ЧП произошло в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе 5 апреля. Около 19 часов в МЧС поступило сообщение об утечке газа. Оказалось, что пропан-бутан «убежал» из цистерны грузового автомобиля МАN.

Он стоял на стоянке на погранпереходе. Водитель, когда ехал в пункт пропуска, почувствовал запах газа. Он перекрыл его выход из сливной трубы и вытравил задвижку с конца сливной трубы, чтобы вышел остальной газ.

Пограничники временно прекратили пропуск через границу автомобилей и людей.

- Для предотвращения возможного возгорания и последующего взрыва спасатели подали ствол пеногенератора и создали пенную подушку на месте инцидента. Работники службы химической и радиационной защиты провели замеры предельно допустимой концентрации газа - превышения не зафиксировали.Затем спасатели смыли пенную подушку из-под цистерны для проведения повторных замеров. Превышений ПДК газа не зафиксировано, - отчитались о спасательных мероприятиях в МЧС.

Через час работа пункта пропуска возобновилась.

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