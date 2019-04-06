2019-04-06T11:05:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На М10 автомобиль столкнулся с письменным столом

Водитель ищет очевидцев
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Водитель не ожидал встретиться на дороге с мебелью. Фото: virtualbrest.byВодитель не ожидал встретиться на дороге с мебелью. Фото: virtualbrest.by
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Авария произошла 5 апреля около 21:00 на трассе М10. На 515 километре между поворотами на Антополь и деревню Худлин, в трех километрах от заправки «Белоруснефть».

Водитель на дороге неожиданно столкнулся... с письменным столом! Возможно, кто-то вез груз и выронил его на проезжую часть, пишет «Виртуальный Брест». В результате у «Хонды» оказался поврежден бампер.

- Вызов ГАИ по горячим следам не дал результатов. Огромная просьба откликнуться очевидцам. Может, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора, - говорит водитель авто.

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