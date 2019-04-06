В Могилевской области во время выжигания травы погибла пенсионерка

У спасателей горячая пора - люди жгут сухую траву, что нередко заканчивается печально

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За сутки только в Могилевской области МЧС 34 раза выезжали на тушение горящей сухой растительности.

Для жительницы Хотимского района пал травы оказался трагичным. Пожилая женщина жгла траву около своего дома. Разгорелся пожар. Спасатели выехали на тушение, но 83-летняя пенсионерка погибла.

Недалеко до беды было и в Могилевском районе. Жительница деревни Жуково тоже палила траву. Возникший пожар 70-летняя женщина попыталась потушить самостоятельно. На помощь пришли сотрудники МЧС. Пожар потушили, а пенсионерку забрали в больницу с ожогами 1-2 степени - 15% тела.

Аналогичная история произошла и в Чауском районе, в деревне Сутоки. Там после самостоятельного тушения горящей травы с ожогами 20% тела 1-4 степени госпитализировали 85-летнюю хозяйку дома.

В МЧС Беларуси напоминают, что весенние палы травы приносят больше беды, чем пользы.

- К сожалению, не все задумываются о последствиях и недооценивают степень опасности палов сухой растительности, ведь рискует выжигатель не только своим имуществом и жизнью, но и создает реальную угрозу имуществу других граждан, лесным массивам, - комментируют в МЧС.

И, кстати, против выжигания травы выступают и экологи - огонь убивает все живое и вредит экосистеме.