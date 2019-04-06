2019-04-06T13:44:54+03:00
Общество
КП Беларусь

По Новополоцку бегает лиса

Животное заметили практически в центре города
Наталья ПАРТОЛИНА
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По Новополоцку гуляет лиса. Фото: "Полоцк и Новополоцк", Вконтакте.По Новополоцку гуляет лиса. Фото: "Полоцк и Новополоцк", Вконтакте.
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Новополочане сфотографировали лису, которая бродит практически по центру города. Животное заметили утром 6 апреля недалеко от торгового центра «Стрелецкий Капитал». Лиса едва не зашла в сам торговый центр, сообщает паблик «Полоцк и Новополоцк» Вконтакте.

-Животное продолжает бегать в районе «Стрелецкого Капитала», «Капитал-2» и «Измерителя», - утверждают новополочане.

В последние годы популяция лис на Витебщине сильно выросла. В сельской местности лисы стали настоящим бедствием, охотникам приходится организовывать рейды и отстреливать их. Эпидемиологи предупреждают – если лиса пришла в населенный пункт, ни в коем случае нельзя ловить ее или еще как-то контактировать с животным. Лиса может оказаться бешеной. Так, в начале марта в деревне Манулки бешеная лиса искусала собаку.

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