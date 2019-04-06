Министр иностранных дел Польши о Куропатах: «Государства должны помнить о жертвах сталинского режима»

За Куропаты заступилась также участница Pussy Riot

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За инцидентом в Куропатах - народном месте памяти жертв политических репрессий - следят и за границей.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, находясь в Вашингтоне, прокомментировал новости из Беларуси. Он сообщил, что обстоятельства ликвидации крестов выясняются, но в целом это «плохой сигнал».

- Государства должны помнить о смерти и о жертвах, в данном случае, сталинского режима, - сказал глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович «Польскому радио».

Он добавил, что польские дипломаты будут следить за развитием событий. В частности, Куропаты посетил Мартин Войцеховски, заместитель и первый советник посла Польши в Беларуси.

Высказалась по поводу Куропат также участница российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. В видеообращении «Радыё Свабода» она призвала остановить уничтожение мемориала.

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