2019-04-06T14:27:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр иностранных дел Польши о Куропатах: «Государства должны помнить о жертвах сталинского режима»

За Куропаты заступилась также участница Pussy Riot
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Куропатах захоронены тысячи убитых НКВД людей.В Куропатах захоронены тысячи убитых НКВД людей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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За инцидентом в Куропатах - народном месте памяти жертв политических репрессий - следят и за границей.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, находясь в Вашингтоне, прокомментировал новости из Беларуси. Он сообщил, что обстоятельства ликвидации крестов выясняются, но в целом это «плохой сигнал».

- Государства должны помнить о смерти и о жертвах, в данном случае, сталинского режима, - сказал глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович «Польскому радио».

Он добавил, что польские дипломаты будут следить за развитием событий. В частности, Куропаты посетил Мартин Войцеховски, заместитель и первый советник посла Польши в Беларуси.

Высказалась по поводу Куропат также участница российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. В видеообращении «Радыё Свабода» она призвала остановить уничтожение мемориала.

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Мы не посмотрели правде в глаза, не проанализировали события прошлого. Не освободились от страха, что тебя могут убить просто так. Не оплакали жертв. Не обвинили палачей. (читать далее)

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