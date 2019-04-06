2019-04-06T16:48:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Путину понравилась картошка, которую Лукашенко подарил ему на Новый год

А про сало ничего не сказал!
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Та самая картошка! Фото: кадр «Беларусь 1»Та самая картошка! Фото: кадр «Беларусь 1»
Изменить размер текста:

О том, понравилась ли российскому президенту белорусская картошка, телеканалу СТВ рассказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков.

- Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно, - сказал Песков.

Напомним, 29 декабря Александр Лукашенко во время визита в Москву подарил российскому коллеге 4 мешка картошки и сало.

– Самая лучшая, супер-элитная картошка с президентского огорода, в этом году у нас выдался урожай. Когда-то в полушутку Александр Лукашенко спросил у Путина – что еще тому хотелось бы получить от президента Беларуси на Новый год. И ответ прозвучал: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». За нами не заржавеет, мы привезли четыре мешка картофеля, разных сортов. У каждого сорта есть свой способ приготовления. Очень надеемся, что президенту России понравится, - рассказывала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Что Владимир Путин приготовил из белорусской картошки, не известно.

- Я в домашней кухне, в прямом смысле этого слова, президента не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества, - сказал про подарок Песков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министр иностранных дел Польши о Куропатах: «Государства должны помнить о жертвах сталинского режима»
По Новополоцку бегает лиса
В Могилевской области во время выжигания травы погибла пенсионерка
На М10 автомобиль столкнулся с письменным столом
В пункте пропуска Новая Гута произошла утечка газа
Турчин: «Не надо писать жалобы президенту – идите в суд»
В Добрушском районе 25-летний бесправник погиб в ДТП, врезавшись в столб
20-летнего убийцу-поджигателя из Лепеля приговорили к 16,5 годам колонии
«Привозил арсенал небольшими партиями и складировал в доме»: в Жлобине арестовали россиянина, который незаконно хранил боеприпасы
Минздрав: Беларусь не перейдет полностью на страховую медицину
Метро до Шабанов в Минске построят после 2043 года
БелЖД: бесплатный Wi-Fi подключен во всех поездах городских линий
«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти
В Бобруйске в речном порту обнаружили 1000-летний шлем
Первый весенний звездопад в Беларуси: до 20 падающих метеоров в час!
Гомельские таможенники изъяли у сбытчика наркотиков сначала марихуану, а потом еще и боеприпасы
В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах
Минприроды призывает не запускать в небо воздушные шарики