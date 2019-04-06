Путину понравилась картошка, которую Лукашенко подарил ему на Новый год

А про сало ничего не сказал!

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О том, понравилась ли российскому президенту белорусская картошка, телеканалу СТВ рассказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков.

- Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно, - сказал Песков.

Напомним, 29 декабря Александр Лукашенко во время визита в Москву подарил российскому коллеге 4 мешка картошки и сало.

– Самая лучшая, супер-элитная картошка с президентского огорода, в этом году у нас выдался урожай. Когда-то в полушутку Александр Лукашенко спросил у Путина – что еще тому хотелось бы получить от президента Беларуси на Новый год. И ответ прозвучал: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». За нами не заржавеет, мы привезли четыре мешка картофеля, разных сортов. У каждого сорта есть свой способ приготовления. Очень надеемся, что президенту России понравится, - рассказывала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Что Владимир Путин приготовил из белорусской картошки, не известно.

- Я в домашней кухне, в прямом смысле этого слова, президента не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества, - сказал про подарок Песков.