В ТРЦ Galeria Minsk взрывных устройств не нашли

В субботу вечером в милицию сообщили о бомбе в торговом центра, проводилась эвакуация

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Следователи работают на месте происшествия в столичном торгово-развлекательном центре Galeria Minsk. В субботу, 6 апреля, поступило сообщение о минировании в ТРЦ. На месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация граждан. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту сообщения о ложном минировании возбуждено уголовное дело, сообщает в Telegram-канале Следственный комитет.

Звонок в милицию поступил около семи часов вечера. Неизвестный сообщил, что в ТРЦ заложено взрывное устройство. Через два часа столичное ГУВД рассказало в своем канале в Twitter, что было проведено обследование здания и прилегающей территории. В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.

- Правоохранители принимают все меры по установлению личности, сообщившей ложную информацию, - добавили в ГУВД.

Напомним, неделю назад, 31 марта, в Минске тоже проводилась массовая эвакуация из-за сообщений об опасности. Тогда взрывные устройства искали в торговых центрах Galileo и «Замок», а также на железнодорожном вокзале.