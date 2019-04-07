2019-04-07T10:21:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные христиане празднуют Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых больших религиозных праздников православных христиан
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В этот день Архангел Гавриил принес Богородице благую весть о том, что она станет Божьей Матерью. Фото: Алексей КОСОРУКОВ.В этот день Архангел Гавриил принес Богородице благую весть о том, что она станет Божьей Матерью. Фото: Алексей КОСОРУКОВ.
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Каждый год Благовещение отмечается 7 апреля - за девять месяцев до Рождества Христова. В этот день строго запрещается работать, а в древней Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса.

Если Благовещение случается в Великий пост, то пост послабляется, а если в Пасху, то празднуется одновременно с Воскресением Христовым. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.

Согласно народным поверьям Благовещение знаменует приход весны. А еще считается, что какая погода в этот праздник – такая будет и на Пасху, пишет belta.by.

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