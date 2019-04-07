Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее

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Встреча шла 2 часа 13 минут. Виктория Азаренко победила в трехсетовом поединке со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

До этого белоруска выиграла у японской теннисистки Мии Като - 6:4, 6:2, казахстанки Зарины Дияс - 6:3, 6:2, и россиянки Анастасии Павлюченковой - 6:0, 6:4. В финале Виктория Азаренко встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой – 19-ая ракета мира. До турнира в Монтеррее Азаренко и Мугуруса встречались на корте только весной 2016 года в Майами. Победу одержала Виктория - 7:6, 7:6. К слову, именно в Майами Азаренко выиграла соревнования и завоевала свой 20-й, пока последний титул на турнирах WTA. Решающий поединок нынешнего турнира в Монтеррее состоится в ночь на 8 апреля. Призовой фонд – 250 тысяч долларов, сообщает belta.by.