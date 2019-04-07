В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них - дети

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Артем Калимулин, служащий в подразделении МЧС Сенненского района, проезжал вместе с женой по деревне, когда заметил горящий дом. Мужчина сразу бросился на помощь, а жену попросил позвонить в 101. С помощью шанцевого инструмента вскрыл входную дверь, которая была закрыта изнутри. В доме уже горели стены и потолок. В коридоре спасатель увидел мальчика и сразу вынес его на улицу. Из-за пылающего огня вернуться в дом Артем уже не мог. Но вместе с женой они стали стучать в окна дома. В одной из комнат увидели хозяев. Взрослые открыли окно и передали свою 11-месячную дочку и 6-летнего племянника. После чего смогли выбраться через окно сами, сообщает пресс-служба МЧС.

Случай произошел в деревне Ског Сенненского района 6 апреля. Фото: МЧС