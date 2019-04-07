В центре Минска помолились за Куропаты – собрались около 200 человек

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Люди собрались около двух храмов столицы – православного Свято-Духова кафедрального собора и католического архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии. К первому храму пришли около 200 человек, ко второму – 20.

Молебен провел священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.

Организовал молитвы за Куропаты политик Николай Статкевич, однако сам он не смог прийти на площадь Свободы. Статкевич был задержан у своего дома около 11. 30 в воскресенье.

После молитв в центре города часть собравшихся направились в урочище Куропаты, сообщает БелаПАН.

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