КП Беларусь
В центре Минска помолились за Куропаты – собрались около 200 человек
Молитвы прошла на площади Свободы 7 апреля
Организовал молитвы за Куропаты политик Николай Статкевич.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:
Люди собрались около двух храмов столицы – православного Свято-Духова кафедрального собора и католического архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии. К первому храму пришли около 200 человек, ко второму – 20.
Молебен провел священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.
Организовал молитвы за Куропаты политик Николай Статкевич, однако сам он не смог прийти на площадь Свободы. Статкевич был задержан у своего дома около 11. 30 в воскресенье.
После молитв в центре города часть собравшихся направились в урочище Куропаты, сообщает БелаПАН.
Куропаты оцепил ОМОН: техникой снесли 70 крестов (читать далее)