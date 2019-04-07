2019-04-07T17:07:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Экскурсия на опасной территории будет стоить около 340 рублей на 5 человек
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Белорусскую Чернобыльскую зону открыли для туристов.Белорусскую Чернобыльскую зону открыли для туристов.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Любопытным туристам теперь можно побывать на так называемой «тридцатикилометровке» в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Он появился вслед за Чернобыльской катастрофой. Уровень радиации на некоторых участках зашкаливает и сегодня, превышая допустимые нормы в сотни и даже тысячи раз. Но такие места здесь под запретом, туда туристам вход запрещен.

Главная фишка экскурсии – заброшенные деревни, их здесь около 95.

- Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас. Доза не превышает ту, что получает человек от перелета на самолете, - рассказал замначальника Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Первое время группы будут отправлять примерно два раза в месяц. Массовые экскурсии начнутся после обкатки главных маршрутов, сообщает телеканал ОНТ.

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