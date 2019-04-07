2019-04-07T20:58:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр

Огонь будет зажжен в Риме и побывает в 55 населенных пунктах на территории 8 стран
Захар ПЛАТОНОВ
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Елена Белова и Владимир Гостюхин приняли участие в церемонии презентации эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр. Фото: minsk2019.byЕлена Белова и Владимир Гостюхин приняли участие в церемонии презентации эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр. Фото: minsk2019.by
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- Я до сих пор удивлена, что являюсь звездным послом II Европейский игр. Теперь еще и факелоносец. Хорошистка Анна Бонд. Еще очень важно факел держать строго вертикально. Буду тренироваться. Мне казалось, таких не берут в космонавты, – написала ведущая Анна Бонд на свой странице в Facebook.

Маршрут эстафеты «Пламя мира» стартует 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов. Ровно через 50 дней (21 июня) путь эстафеты завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на стадионе «Динамо». Огонь Игр побывает в 55 населенных пунктах на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь). Протяженность маршрута составит 7700 км.

В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр поднимется на высшую точку Европы – гору Монблан, посетит достопримечательности стран по пути следования эстафеты, а 12 мая прибудет в Беларусь, где сможет побывать во всех уголках нашей страны: пройдет тропами Национального парка «Беловежская пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Т.Костюшко и М.К.Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты ОАО «Беларуськалий».

Среди факелоносцев четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, легендарный тренер по фристайлу Николай Козеко, футболист Александр Глеб, космонавт Петр Климук, певцы Анатолий Ярмоленко и Тео, ведущая Анна Бонд и многие другие.

Маршрут эстафеты «Пламя мира» стартует 3 мая в Риме.

Маршрут эстафеты «Пламя мира» стартует 3 мая в Риме.

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