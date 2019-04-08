2019-04-08T09:01:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе

Там загорелся жилой дом
Ирина ВЕТРОВА
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Пожвр вспыхнул в жилом доме.Пожвр вспыхнул в жилом доме.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар вспыхнул в жилом доме в деревне Прилепцы Логойского района в ночь на 8 апреля. Сообщение об этом спасатели получили в 1.18. Как сообщает mchs.gov.by, в результате происшествия погибли две женщины.

Примерно в это же время случился еще один пожар, на этот раз - в Копыльском районе. Там в агрогородке Семежево также загорелся жилой дом. В результате пожара пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Причины обоих ЧП устанавливаются.

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