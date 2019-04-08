2019-04-08T09:35:37+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы

В ночь на 8 апреля состоялся решающий поединок турнира
Ирина ВЕТРОВА
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Выиграть финал Виктории помешала травма. Фото: Reuters.Выиграть финал Виктории помешала травма. Фото: Reuters.
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Победа была близко: накануне Виктория дошла до финала престижного турнира в мексиканском Монтеррее, обыграв пятую ракетку планеты немку Ангелику Кербер. Напомним, до этого Виктория также обошла японку Мию Като, казахстанскую теннисистку Зарину Дияс, россиянку Анастасию Павлюченкову.

Однако выиграть финал белоруске не удалось.

В решающем поединке экс-первая ракетка мира проиграла первую партию испанке Гарбинье Мугурусе (19) 1:6, а во втором сете при счете 1:3 она не смогла продолжить игру из-за травмы ноги, сообщает belta.by.

На церемонии награждения Виктория не смогла сдержать слез, а трибуны скандировали ее имя.

Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.

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