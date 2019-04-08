В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома

Об этом рассказали в Государственном комитете по имуществу

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Возможно, белорусские дачники в будущем смогут регистрироваться в своих садовых домиках. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что садоводческие товарищества создавались массово в 80-х годах, и многие нормативы, присущие населенным пунктам, там не соблюдаются - ни ширина проездов, ни вопросы, связанные с водоснабжением.

- Поэтому при придании статуса жилого дома садовому домику возникает вопрос: а чем эта территория отличается от населенного пункта? Тогда необходимо обеспечить все социальные гарантии, присущие для населенного пункта.

Но Андрей Гаев не исключает, что будет найдена возможность регистрации в садовых домиках, хотя пока об этом говорить еще рано.