2019-04-08T11:14:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"

В понедельник утром клип набрал почти 400 тысяч просмотров [видео]
Ирина ВЕТРОВА
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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Белорусский рэпер Макс Корж презентовал на YouТube в воскресенье, 7 апреля, свой новый клип на песню «Контрольный». В кадрах появляются его фанаты, которые держат флаги, в том числе государственный красно-зеленый, украинский и бело-красно-белый с «Погоней».

В понедельник утром клип набрал почти 400 тысяч просмотров.

"Контрольный" - это песня, написанная музыкантом во время его пребывания в Калифорнии и Неваде, смесь душевной лирики с околофутбольными фанатскими напевами под гитарное сопровождение.

Белорусскому артисту, собравшему на своем концерте 13 тысяч человек и покорившему «Минск-Арену», предстоит важный год: тур по Европе и пополнение в семействе (его первой дочери Эмилии 6 лет).

А 24 августа 2019-го Макс Корж собирает стадион "Динамо" в Минске. На него уже продано более 20 тысяч билетов.

Макс Корж - Контрольный (Official video). Источник: youtube.com / Макс Корж

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