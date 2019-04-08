Дорожный сбор пока решили не отменять

Планируется еще раз взвесить все плюсы и минусы этого решения

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Планировалось, что указ об изменении платежей за участие в дорожном движении может заработать с 1 апреля. Однако решили повременить.

- Решение до сих пор не принято. Наверное, это связано с резонансом в обществе, который вызвал проект. Думаю, это оправданно, чтобы взвесить еще раз все плюсы и минусы и принять действительно компромиссное решение, - рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в проекте предполагалось отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам.