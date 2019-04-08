2019-04-08T14:39:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Дорожный сбор пока решили не отменять

Планируется еще раз взвесить все плюсы и минусы этого решения
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Дорожные правила еще раз пересмотрят.Дорожные правила еще раз пересмотрят.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Планировалось, что указ об изменении платежей за участие в дорожном движении может заработать с 1 апреля. Однако решили повременить.

- Решение до сих пор не принято. Наверное, это связано с резонансом в обществе, который вызвал проект. Думаю, это оправданно, чтобы взвесить еще раз все плюсы и минусы и принять действительно компромиссное решение, - рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в проекте предполагалось отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси появятся четыре новые иностранные телепрограммы
Лукашенко: Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко
Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот
В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией
В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"
В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома
Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы
Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе
Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр
Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
В центре Минска помолились за Куропаты - было около 200 человек
В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них дети
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее
Православные христиане празднуют Благовещение