2019-04-08T14:40:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией

Ребенка оставили без присмотра буквально на несколько минут
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Ребенок в больнице в тяжелом состоянии.Ребенок в больнице в тяжелом состоянии.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в субботу, 6 апреля. В Пинске женщина отвела двухлетнего сына в туалет, а сама вышла на кухню. Буквально через несколько минут она услышала кашель ребенка. Когда она вернулась, увидела, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым стояла на полу... Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

"Скорая" доставила мальчика в больницу, он в тяжелом состоянии.

Это не первый случай отравления маленьких детей бытовой химией. В прошлом году в Столинском районе годовалого малыша родители привезли в гости к бабушке в деревню. Ребенок выпил на кухне моющее средство, его забрали в реанимацию с отравлением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси появятся четыре новые иностранные телепрограммы
Лукашенко: Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко
Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот
Дорожный сбор пока решили не отменять
В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"
В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома
Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы
Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе
Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр
Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
В центре Минска помолились за Куропаты - было около 200 человек
В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них дети
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее
Православные христиане празднуют Благовещение