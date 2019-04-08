В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией

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Несчастный случай произошел в субботу, 6 апреля. В Пинске женщина отвела двухлетнего сына в туалет, а сама вышла на кухню. Буквально через несколько минут она услышала кашель ребенка. Когда она вернулась, увидела, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым стояла на полу... Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

"Скорая" доставила мальчика в больницу, он в тяжелом состоянии.

Это не первый случай отравления маленьких детей бытовой химией. В прошлом году в Столинском районе годовалого малыша родители привезли в гости к бабушке в деревню. Ребенок выпил на кухне моющее средство, его забрали в реанимацию с отравлением.