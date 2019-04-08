2019-04-08T14:41:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот

Чтобы соседка не смогла выбраться, дверь была заблокирована
Ирина ВЕТРОВА
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Когда дом начал гореть, женщину разбудил кот.Когда дом начал гореть, женщину разбудил кот.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Удивительная история произошла в Речицком районе. По предварительной версии, 38-летняя женщина подожгла дом своей 58-летней соседки, с которой у нее случился конфликт. Женщина предварительно еще и заблокировала дверь, чтобы односельчанка не смогла спастись. Она сделала это в то время, когда та спала. Об этом сообщает gomel.mvd.gov.by.

Однако спящей женщине повезло: ее разбудил кот. Почувствовав запах дыма, она попыталась выбраться на улицу. Сделать это было нелегко, ведь дверь была заблокирована снаружи. Затем женщина вызвала пожарных, которые потушили огонь.

Возбуждено уголовное дело.

Кстати, похожая история случилась зимой в деревне Корсаки Щучинского района - там кошка по кличке Мурка тоже спасла хозяина от верной смерти. 32-летний мужчина бросил недотушенный окурок в пепельницу и лег спать, но когда начался пожар, кошка пришла и стала легонько царапать ему лицо. Мужчина вскочил и выбрался через окно, отделавшись испугом.

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