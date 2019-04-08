Лукашенко: Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко

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Александр Лукашенко сегодня дал интервью крупнейшему информационному агентству Турции "Анадолу". Один из вопросов журналиста касался выборов в Украине:

- Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Белорусский президент сказал, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. А тем украинцам, которые считают, что голосовать не за кого, посоветовал не голосовать:

- Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет.