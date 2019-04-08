В Беларуси появятся четыре новые иностранные телепрограммы

Разрешения выданы на три года

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В Беларуси разрешено вещание продукции четырех иностранных СМИ: телепрограмм «Fashion4K», «Food Network», «Православный телеканал «МузСоюз» и «Наша тема». Разрешения на их распространение выданы Министерством информации Республики Беларусь сроком на три года. Об этом сообщает mininform.gov.by

Сообщается, что эти телепрограммы имеют развлекательную, культурно-просветительную, музыкальную, детскую и спортивную направленности.

Кстати, "Православный телеканал "МузСоюз" вещает из России. В программе - передачи "Духовные песнопения", "Песнопения для души", "Мысли о прекрасном" и другие.