2019-04-08T15:25:55+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о конфликтах в мире: "Все горит от главных мировых игроков"

Президент ответил на вопросы турецкого журналиста
Ирина ВЕТРОВА
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По словам Лукашенко, Беларусь не заинтересована в возникновении конфликтов. Фото: belta.byПо словам Лукашенко, Беларусь не заинтересована в возникновении конфликтов. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко дал интервью турецкому информационному агентству "Анадолу". Во время беседы зашла речь о том, что в мире конфликты вспыхивают в разных точках.

- Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ - в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит... Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами - в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна, - цитирует президента belta.by.

Президент уверен, что раз такие конфликты появляются, значит, они кому-то нужны:

- Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение.

Лукашенко сделал вывод, что "все горит от главных мировых игроков".

- Что это за игроки, - вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту - разделяй и властвуй, - сказал Лукашенко.

Он заявил, что как Беларусь, так и Турция не заинтересованы в возникновении очагов конфликта. И напомнил, что исторически многие войны проходили через белорусские земли и потери от этого были не только материальные, гибли миллионы людей. По мнению президента, у белорусов такой менталитет, что ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической нам конфликты не нужны.

- Нам надо, чтобы был мир и на западе, и на востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире, - заявил Лукашенко.

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