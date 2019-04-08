2019-04-08T15:59:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщина призналась, что три года назад убила и закопала брата

Предполагаемое орудие преступления - топор
Ирина ВЕТРОВА
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Следователи раскрыли убийство, совершенное три года назад. Фото: sk.gov.byСледователи раскрыли убийство, совершенное три года назад. Фото: sk.gov.by
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2 апреля в Борисовском районе на территории частного приусадебного участка были найдены человеческие останки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает sk.gov.by.

По предварительной информации, они принадлежат местному жителю 1961 года рождения, о месте нахождения которого было ничего не известно несколько лет. Правоохранители выяснили, что к убийству мужчины причастна его 49-летняя сестра.

Как выяснилось, преступление было совершено около трех лет назад во время ссоры между родственниками. Во время допроса женщина сообщила, что закопала тело на своем участке, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе осмотров изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – топор.

Расследование продолжается.

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