На жителя Гродно заведено девять уголовных дел за махинации с машиной

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25-летний житель Гродно решил заработать денег незаконным способом.

У него был старый автомобиль, который стоил около 500 долларов. Однако молодой человек проявил находчивость и нашел человека, которому продал машину за три тысячи долларов. Через несколько дней авто сломалось, но продавец не растерялся, сообщает grodno.mvd.gov.by.

Он забрал автомобиль для «ремонта» и стал вымогать у жителя Гродно деньги на восстановление. В итоге тот отдал еще порядка пяти тысяч долларов. Когда покупатель все-таки почувствовал подвох, он стал требовать объяснений с продавца. Тот отговаривался, но испугался, когда узнал, что у мужчины есть записи их разговоров и переписка в соцсетях.

Парень действовал так: он заехал в гости к покупателю, избил его, а затем удалил всю переписку и записи телефонных разговоров.

Молодой человек задержан. В отношении него возбуждено 9 уголовных дел: за грабеж, вымогательство, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерной информации, компьютерный саботаж, умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программы, либо вывод из строя компьютерного оборудования...