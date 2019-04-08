2019-04-08T17:30:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Десять преподавателей Пинского колледжа подозреваются во взятках

Они обвиняются в получении от студентов денег за благоприятное решение вопросов о сдаче экзаменов и контрольных
Ирина ВЕТРОВА
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Общая сумма взяток - больше 3,2 тысяч рублей.Общая сумма взяток - больше 3,2 тысяч рублей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Десять преподавателей Пинского государственного аграрно-технологического колледжа подозреваются в получении взяток от студентов.

Как сообщает belta.by, в конце января под подозрение сотрудников ОБЭП Пинского ГОВД попали замдиректора и три преподавателя, а затем - еще шесть человек.

Оперативники выяснили, что преподаватели получали от студентов деньги за благоприятное решение вопросов о сдаче экзаменов и контрольных.

Известно, что всего было получено денег и материальных ценностей на сумму более 3,2 тыс. руб. В отношении работников колледжа возбуждено 15 уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст. 430 (получение взятки) УК. Некоторым из них уже предъявлены обвинения, а дела направлены в суды.

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