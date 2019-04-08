«Не хватает в жизни адреналина»: в Жодино с подножки поезда сняли 31-летнего «зацепера»

«Зацепер» не в первый раз рискует жизнью ради острых ощущений. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Мужчина не первый раз попался на опасном развлечении

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Жителя Борисова задержали на днях за правонарушение на железнодорожной станции в Жодино, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

ЧП произошло в субботу, 6 апреля, вечером около 18.00 часов. Работники железнодорожной станции заметили «зацепера», который ехал на подножке электрички направлением Орша – Минск. Нарушителя поймали и железнодорожники передали для дальнейших разбирательств правоохранителям.

В милиции 31-летний злоумышленник не стал отпираться, мол, действительно проехался на подножке электропоезда, но не из злого умысла, а потому, что в жизни ему не хватает адреналина. К слову, этот любитель экстрима попался на «покатушках» не в первый раз – в 2017 году его привлекали к ответственности за аналогичное преступление.

Против злоумышленника составлен административный протокол, максимальное наказание за правонарушение – штраф до 3 базовых величин.

В милиции напоминают о смертельной опасности, которая грозит «зацеперам» во время движения поезда.