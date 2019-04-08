Видеофакт. В Минске водитель Volkswagen не пропустил скорую с «маячками»

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В сети появилось видео автоконфликта, который произошел в воскресенье, 7 апреля, в одном из спальных районов столицы. На проспекте Рокоссовского рядом с домом №153 во дворе не смогли разминуться машина скорой помощи и легковой «Фольксваген», информирует belta.by со ссылкой на пресс-службу ГАИ Минска.

Как видно из ролика, легковушка и скорая стоят «лоб в лоб» в тесном проезде во дворах. На машине скорой помощи включены синие проблесковые маячки, но водитель другого авто не спешит «ретироваться». Очевидцы рассказали, что мужчина около 20 минут препятствовал проезду спецтехники медиков, информируют СМИ.

– Информация о произошедшем конфликте от его участников либо очевидцев в ГАИ не поступала. Однако после размещения видео в сети, данные об инциденте переданы в соответствующее территориальное подразделение, проводится проверка, – заверили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции напомнили, что в соответствии с ПДД при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячками синего цвета водитель вне зависимости от направления движения должен уступить дорогу, обеспечивая беспрепятственный проезд транспортному средству специального назначения.