В первом квартале говядина и сыры подорожали на 10 процентов

А между тем реальные доходы населения снизились на 14 процентов

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За первый квартал 2019 года в Беларуси наблюдается подорожание пшена и других круп, картофеля, свеклы, капусты и ржаного хлеба. Лидерами по росту цен стали сыры и говядина, которые подорожали на 10%. По словам представителя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич, это, прежде всего, связано с закрытием некоторых рынков сбыта, в том числе и российского. Так Беларусь теперь не может поставлять в РФ говядину на кости.

– В самое ближайшее время совместно с МАРТОМ мы собираемся провести круглый стол по этим вопросам. Если у нас проблемы со сбытом за рубежом, это не должно отражаться на жителях страны, это не должно быть за счет наших кошельков, – уверена Елена МАНКЕВИЧ.

А вот реальные денежные доходы населения снизились на 14%. Однако Федерация профсоюзов уверена, что такая ситуация прежде всего связана с сезонностью.

– Традиционно доходы населения перед новым годом выше, чем первые несколько месяцев после него, – сообщила Елена МАНКЕВИЧ.

Однако в целом Федерация профсоюзов считает, что ситуация в Беларуси стабильная и резкого скачка цен не наблюдается.