В Дрибинском районе милиционер спас из огня 70-летнего сельчанина

У пенсионера проблемы с ногами, и сам выйти из горящего дома он не смог [видео]

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Пожар произошел рано утром в понедельник, 8 апреля, в Дрибинском районе, сообщает Владимир Синкевич, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома.

Примерно в 06.00 часов поступили звонки в МЧС и дежурную службу милиции о возгорании дома в деревне Белая. Ответственному по РОВД Михаилу Акинчицу сразу вспомнилось, что в этом населенном пункте живет сержант милиции. Антону Семякину позвонили, и милиционер поспешил к горящей усадьбе.

Рядом с объятым огнем домом были соседи, которые сказали, что в доме может быть хозяин – 70-летний сельчанин. Милиционер вошел в дом и, не видя ничего из-за черных клубов дыма, окликнул мужчину, тот отозвался из комнаты.

– Из-за дыма пробирался в дом на корточках. Хозяин отозвался из гостиной, я пробрался к нему, схватил за одежду и помог выбраться на улицу, – рассказал Антон Семякин.

Позже выяснилось, что у пожилого сельчанина хронический радикулит, из-за которого он еле передвигается. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность при обращении с огнем.

Сержанта за проявленное мужество и героизм при спасении человека на пожаре представят к награде.