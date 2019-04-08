2019-04-08T20:14:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мотоциклист-бесправник попал в ДТП на гравийке в Щучинском районе

Молодой человек в реанимации в тяжелом состоянии
Надежда БУТОВИЧ
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Пострадавший был в шлеме, но все равно при падении получил тяжелые травмы головы. Фото: ГАИ Гродно.Пострадавший был в шлеме, но все равно при падении получил тяжелые травмы головы. Фото: ГАИ Гродно.
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Авария случилась на территории Щучинского района в субботу, 6 апреля, проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции Гродненщины.

Неподалеку с агрогородком Новый Двор на гравийной дороге не справился с управлением водитель мотоцикла. У сельчанина, как уточнили в ГАИ, не было права на вождение данным ТС, так как удостоверение у него забрали еще в 2013 году. Однако это не помешало молодому человеку купить мотоцикл «Минск» за пару дней до произошедшего ДТП.

В итоге, выехав на гравийку, на прямом участке мотоциклист-бесправник потерял управление и, падая на проезжую часть сильно ударился с головой. В ГАИ уточняют, что хотя в момент аварии мужчина был в шлеме, он все равно получил тяжелые травмы.

Сначала пострадавшего доставили в райбольницу, но затем из-за тяжести его состояния госпитализировали в реанимацию областной больницы в Гродно.

По факту аварии проводится проверка.

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