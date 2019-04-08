МВД: наказание за нарушения в воздухе будут строже, чем за такие же на земле

Конфликты в воздухе несут больше опасности, чем на земле. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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В 2018 году произошло 11 административных правонарушений в воздух, рассказали в пресс-службе МВД. Что является незначительным количеством происшествий при 4,7 миллионном пассажиропотоке (с учетом транзитов).

Главным образом, пассажиры привлекались за курение в неустановленном месте – шесть правонарушений (из совершенных одиннадцати), перебирали с алкоголем – четыре эпизода, и один раз пассажира привлекли к ответственности за мелкое хулиганство – мужчина не смог совладать с эмоциями.

С начала 2019 года к ответственности привлечены уже 9 нарушителей: семь из них – распивали алкоголь, одного наказали за курение, и еще одного – за грубость.

– Борт самолета является общественным местом. А правила поведения в воздушном пространстве аналогичны для действий в общественных местах на земле, – пояснил Павел Науменко, замначальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД. – Для нарушителей предусматриваются такие же составы административных правонарушений, но санкции применяются более строгие – близкие к максимальным.

Прежде всего, такая строгость обусловлена повышенной общественной опасностью правонарушений на борту самолета. Но в силовом ведомстве отметили и высокий уровень подготовки бортпроводников, которые зачастую «гасят» опасные моменты, не доводя до конфликта.