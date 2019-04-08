2019-04-08T21:30:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичах 57-летняя автоледи уехала с заправки с «пистолетом» в баке

Никто не пострадал, но колонка сломана
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
За сломанную колонку на нарушительницу составлен административный протокол. Фото: ОГАИ РОВД Ляховичи.За сломанную колонку на нарушительницу составлен административный протокол. Фото: ОГАИ РОВД Ляховичи.
Изменить размер текста:

ЧП на автозаправочной станции произошло в районном центре в минувшие выходные, сообщает «Ляхавiцкi веснiк» по информации ОГАИ РОВД Ляховичей.

Вечером в субботу, 6 апреля, горожанка 1962 года рождения заехала на автозаправочную станцию, чтобы заправить свой автомобиль «Фольксваген». Женщина запросила у оператора необходимое количество топлива, расплатилась и заправила машину, но затем забыла самую малость – вынуть заправочный пистолет из горловины бензобака. В итоге женщина тронулась на авто с места и повредила заправочную колонку.

– В результате банальная невнимательность привела к повреждению колонки. На женщину составлен протокол об административном правонарушении. Водитель была за рулем трезвой, больше никто не пострадал, – уточнил Александр Аникевич, старший госавтоинспектор ОГАИ.

Сумма ущерба будет определена экспертами.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД: наказание за нарушения в воздухе будут строже, чем за такие же на земле
Мотоциклист-бесправник попал в ДТП на гравийке в Щучинском районе
В Дрибинском районе милиционер спас из огня 70-летнего сельчанина
В первом квартале говядина и сыры подорожали на 10 процентов
Видеофакт. В Минске водитель Volkswagen не пропустил скорую с «маячками»
«Не хватает в жизни адреналина»: в Жодино с подножки поезда сняли 31-летнего «зацепера»
Десять преподавателей Пинского колледжа подозреваются во взятках
На жителя Гродно заведено девять уголовных дел за махинации с машиной
Женщина призналась, что три года назад убила и закопала брата
Лукашенко о конфликтах в мире: "Все горит от главных мировых игроков"
В Беларуси появятся четыре новые иностранные телепрограммы
Лукашенко: Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко
Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот
В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией
Дорожный сбор пока решили не отменять
В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"
В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома
Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы
Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе
Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр
Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
В центре Минска помолились за Куропаты - было около 200 человек
В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них дети
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее
Православные христиане празднуют Благовещение