В Ляховичах 57-летняя автоледи уехала с заправки с «пистолетом» в баке

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ЧП на автозаправочной станции произошло в районном центре в минувшие выходные, сообщает «Ляхавiцкi веснiк» по информации ОГАИ РОВД Ляховичей.

Вечером в субботу, 6 апреля, горожанка 1962 года рождения заехала на автозаправочную станцию, чтобы заправить свой автомобиль «Фольксваген». Женщина запросила у оператора необходимое количество топлива, расплатилась и заправила машину, но затем забыла самую малость – вынуть заправочный пистолет из горловины бензобака. В итоге женщина тронулась на авто с места и повредила заправочную колонку.

– В результате банальная невнимательность привела к повреждению колонки. На женщину составлен протокол об административном правонарушении. Водитель была за рулем трезвой, больше никто не пострадал, – уточнил Александр Аникевич, старший госавтоинспектор ОГАИ.

Сумма ущерба будет определена экспертами.