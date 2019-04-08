Выезда из Беларуси ожидали 1,5 тысячи фур

Ремонт дороги, неполадки оборудования и неритмичная работа зарубежных ПП привели к затору из большегрузов. Фото: gpk.gov.by.

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В минувшие выходные, 6 – 7 апреля, на выездах из Беларуси в ЕС выстроились очереди из многочисленных большегрузов, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета.

– На выезде в Польшу очереди были связаны с ростом потока грузового транспорта в канун начала трудовой недели. А прибалтийский участок «застопорился» из-за неритмичного функционирования пунктов пропуска стран-соседок, – пояснили пограничники.

Кроме того, в ПП «Григоровщина» наблюдались неполадки техсредств таможенного контроля. В «Котловке» же велись ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия дорожных полос. А в «Каменном Логе» к задержкам привела недостаточная укомплектованность таможенных смен.

В итоге утром в понедельник, 8 апреля, на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей выезда ожидали свыше 1,5 тысячи фур.

– Однако установленные показатели пропускной способности соблюдаются во всех белорусских пунктах пропуска. Кроме того, по возможности, в некоторых подразделениях оформление грузовиков осуществлялось сверх нормы. Сейчас пункты пропуска работают в штатном режиме, – подытожили в Госпогранкомитете.