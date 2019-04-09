2019-04-09T13:43:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Разыскиваются воришки, зафиксированные на фото

Две недели назад они сняли деньги с чужой карты
Таисия САВИНА
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Фото: УВД администрации Центрального района ГомеляФото: УВД администрации Центрального района Гомеля
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Милиция Гомеля разыскивает двух молодых людей на фото. Они 23 марта (недели назад) в 21.59 сняли деньги в одном из банкоматов города с чужой карты, сообщают "Сильные новости".

Два невысоких парня орудовали в гипермаркете «Евроопт» (Гомель, ул. Хатаевича, 9). На что потратили деньги, не сообщается.

УВД администрации Центрального района Гомеля просит всех, кто узнал мужчин на фото, сообщить об этом по телефонам: (+37525) 601-66-67 или 102.

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