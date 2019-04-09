2019-04-09T13:42:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске водитель легковушки наотрез отказался пропускать "скорую"

Госавтоинспекция проведет проверку
Таисия САВИНА
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По факту нарушения правил ПДД будет проведена проверка.По факту нарушения правил ПДД будет проведена проверка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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7 апреля во дворе дома на проспекте Рокоссовского, 153 между водителями легкового автомобиля "Фольксваген" и скорой медицинской помощи произошел конфликт. Водитель легковушки наотрез отказался уступить дорогу водителю "скорой" с включенными проблесковыми маячками, сообщает Белта со ссылкой на ГАИ.

Ни участники конфликта, ни очевидцы в ГАИ не сообщали о конфликте, но видео инцидента попало в интернет. ГАИ передала информацию в соответствующее территориальное подразделение. По факту нарушения правил ПДД будет проведена проверка.

Напомним, в соответствии с ПДД при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу.

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