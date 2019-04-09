В офисе "Белсат" в Минске проходит обыск

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В минском офисе телеканала «Белсат» сейчас проходит обыск.

Как сообщается, утром сюда пришли милиционеры с постановлением Следственного комитета и пилой-болгаркой. В подъезд никого не пускают. Пока не известно, по какому поводу проходит обыск.

- Утром в 8.55 сотрудники МЧС пробовали выломать двери в офисе "Белсата" в Минске. В чем причина визита, пока не понятно. По словам нашего журналиста, у сотрудников МЧС была болгарка, которой они хотели спилить двери, но скоро уехали. Сейчас во дворе стоит авто с милиционерами в штатском, - сообщил belapan.by со ссылкой на телеканал.

"Белсат" вещает на белорусском языке и размещается на территории Польши. В Беларуси телеканалу не дали аккредитацию.