Когда в Минске начнут отключать отопление?

Пока на улице прохладно, батареи будут теплыми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году это произошло 5 апреля

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Отопительный сезон в Минске все еще продолжается, хотя год назад батареи стали холодными уже 5 апреля.

Решение об отключении отопления еще не принято. Об этом сообщила belta.by начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Так что пока следим за прогнозом погоды: когда в течение пяти дней среднесуточная температура достигнет не менее +8°С, тогда и начнут отключать отопление. Сначала в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т. д.).

Судя по прогнозу погоды, ближайшую неделю мы точно будем жить с теплыми батареями - ожидается похолодание.