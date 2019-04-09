2019-04-09T13:42:20+03:00
Минск
КП Беларусь

Когда в Минске начнут отключать отопление?

В прошлом году это произошло 5 апреля
Таисия САВИНА
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Пока на улице прохладно, батареи будут теплыми.Пока на улице прохладно, батареи будут теплыми.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отопительный сезон в Минске все еще продолжается, хотя год назад батареи стали холодными уже 5 апреля.

Решение об отключении отопления еще не принято. Об этом сообщила belta.by начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Так что пока следим за прогнозом погоды: когда в течение пяти дней среднесуточная температура достигнет не менее +8°С, тогда и начнут отключать отопление. Сначала в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т. д.).

Судя по прогнозу погоды, ближайшую неделю мы точно будем жить с теплыми батареями - ожидается похолодание.

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