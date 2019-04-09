Не опять, а снова. Из Dana Mall эвакуируют людей

За последнее время это уже третий случай эвакуации людей из столичных торговых центров

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Посетителей и сотрудников выводят из торговых залов и административных помещений торгового центра. Как сообщают очевидцы в соцсетях, это учебная эвакуация из-за участившихся случаев лжеминирования минских торговых центров.

Напомним, за последнее время произошло два случая эвакуации людей из столичных ТЦ. 31 марта посетителей выводили из ТЦ Galileo и здания автовокзала. А в прошлые выходные, 6 апреля, аналогичная ситуации произошла в ТЦ Galleria Minsk. В обоих случаях поводом для эвакуации стал ложный звонок о минировании.

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