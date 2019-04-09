2019-04-09T13:41:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Директор минского магазина устроила на работу мертвую душу и заработала 12,5 тысячи долларов

Теперь ей светит до 12 лет с конфискацией
Таисия САВИНА
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Деньги фиктивного работника женщина похищала и тратила по своему усмотрениюДеньги фиктивного работника женщина похищала и тратила по своему усмотрениюФото: Оксана БРОВАЧ
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Директор минского магазина, 45-летняя минчанка, устроила к себе в магазин работать мертвую душу. В штате числился ее знакомый, который на самом деле никогда не работал в магазине. Женщина неплохо на этом подзаработала - зарплата "сотрудника" составила около 12,5 тысячи долларов. Магазин принадлежит одному из крупных предприятий пищевой промышленности.

- Мужчина возложенные на него трудовые обязанности не выполнял, этим по указанию руководителя магазина занимались иные сотрудники. Деньги фиктивного работника женщина похищала и тратила по своему усмотрению, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК - хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Теперь женщине грозит срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права работать на должностях, связанных с сохранностью материальных ценностей.

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