ДТП под Слуцком: двоих спасли, один погиб

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево

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8 апреля 22.19 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Гольчичи Слуцкого района. Об этом рассказали в Минском областном управлении МЧС.

Прибывшим к месту вызова подразделениям спасателей стало известно, что 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. Рядом с водителем находилась пассажирка 1980 года рождения. Их обоих работники МЧС спасали при помощи специального инструмента. С травмами различной степени тяжести их увезли на скорой в Слуцкую ЦРБ.

Еще одного пассажира спасти не удалось - его достали из автомобиля уже мертвым.