Деревенский парень из мести выложил в сеть голые фото бывшей девушки

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В милицию обратилась 18-летняя жительница Молодечно. Она сообщила, что не может получить доступ к своим аккаунтам в соцсетях ВКонтакте и Instagram. Кроме того, на ее страницах оказались размещены непристойные фото и записи о том, что девушка оказывает интимные услуги за деньги.

- Как установили правоохранители, под видом законного пользователя на страницы девушки в соцсетях зашел ее знакомый - 19-летний житель деревни Городок Молодечненского района. Пароль от аккаунтов она сообщила ему лично незадолго до инцидента. После нескольких лет отношений молодые люди расстались. Из ревности или из мести бывший парень изменил данные для входа в учетные записи. Кроме того, выставил на всеобщее обозрение откровенные фотографии девушки и записи об оказываемых платных услугах интимного характера, - сообщили Белта в Молодечненском РОВД.

После беседы с правоохранительными органами парень раскаялся в содеянном. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 351 УК (компьютерный саботаж). В милиции отметили, что в таких случаях уголовные дела могут быть возбуждены правоохранительными органами как по заявлению пострадавшего лица, так и без заявления.