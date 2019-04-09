КП Беларусь
Мама с дочкой оставили предсмертную записку и утопились в реке Сож
Тело 78-летней женщины водолазы пока не нашли
pixabay.com
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40-летняя жительница Кричева и ее пожилая мать утонули в реке Сож. Тело 78-летней женщины водолазы пока не нашли. Об этом БелТА сообщили в Могилевской областной организации ОСВОД.
Трагедия произошла днем 8 апреля около улицы Речной. Очевидцев не было, на берегу нашли только вещи двух женщин. Дочь оставила предсмертную записку.
Специалисты ОСВОД продолжают поиски тела, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.