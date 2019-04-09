2019-04-09T14:45:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мама с дочкой оставили предсмертную записку и утопились в реке Сож

Тело 78-летней женщины водолазы пока не нашли
Таисия САВИНА
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pixabay.compixabay.com
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40-летняя жительница Кричева и ее пожилая мать утонули в реке Сож. Тело 78-летней женщины водолазы пока не нашли. Об этом БелТА сообщили в Могилевской областной организации ОСВОД.

Трагедия произошла днем 8 апреля около улицы Речной. Очевидцев не было, на берегу нашли только вещи двух женщин. Дочь оставила предсмертную записку.

Специалисты ОСВОД продолжают поиски тела, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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