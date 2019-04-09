2019-04-09T14:48:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Следственный комитет проводит обыск "Белсата" из-за обвинений в клевете

Сотрудники уже допрашивались ранее в рамках расследования этого уголовного дела
Таисия САВИНА
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Офис телеканала. Источник: belsat.euОфис телеканала. Источник: belsat.eu
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Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное прокуратурой Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» измышлений клеветнического характера. Предположительно, речь идет об ошибке телеканала в сюжете про коррупцию в «деле медиков».

- В ходе расследования получены сведения о местонахождении компьютерной техники, с помощью которой, предположительно, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения. Кроме того, представители польского телеканала ранее допрашивались в рамках расследования данного уголовного дела, - сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

Напомним, утром 9 апреля в минском офисе телеканала «Белсат» начался обыск.

После обыска. Фото: Алексей Минченок

После обыска. Фото: Алексей Минченок

- Утром в 8.55 сотрудники МЧС пробовали выломать двери в офисе "Белсат" в Минске. В чем причина визита, пока не понятно. По словам нашего журналиста, у сотрудников МЧС была болгарка, которой они хотели спилить двери, но скоро уехали. Сейчас во дворе стоит авто с милиционерами в штатском, - сообщил ранее БелаПАН со ссылкой на телеканал.

"Белсат" вещает на белорусском языке и размещается на территории Польши. В Беларуси телеканалу не дали аккредитацию.

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