Следственный комитет проводит обыск "Белсата" из-за обвинений в клевете

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Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное прокуратурой Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» измышлений клеветнического характера. Предположительно, речь идет об ошибке телеканала в сюжете про коррупцию в «деле медиков».

- В ходе расследования получены сведения о местонахождении компьютерной техники, с помощью которой, предположительно, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения. Кроме того, представители польского телеканала ранее допрашивались в рамках расследования данного уголовного дела, - сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

Напомним, утром 9 апреля в минском офисе телеканала «Белсат» начался обыск.

После обыска. Фото: Алексей Минченок

- Утром в 8.55 сотрудники МЧС пробовали выломать двери в офисе "Белсат" в Минске. В чем причина визита, пока не понятно. По словам нашего журналиста, у сотрудников МЧС была болгарка, которой они хотели спилить двери, но скоро уехали. Сейчас во дворе стоит авто с милиционерами в штатском, - сообщил ранее БелаПАН со ссылкой на телеканал.

"Белсат" вещает на белорусском языке и размещается на территории Польши. В Беларуси телеканалу не дали аккредитацию.