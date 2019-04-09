2019-04-09T13:15:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Номинант на самое глупое преступление: чтобы скрыть кражу продуктов за 5 рублей, мужчина сжег два дома

Мужчину 46 лет раньше уже судили за кражу
Таисия САВИНА
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Фото: Слонимский вестникФото: Слонимский вестник
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Житель деревни Великая Кракотка Слонимского района может претендовать на звание исполнителя самого бессмысленного и беспощадного преступления в стране. Чтобы скрыть кражу продуктов, пьяный мужчина поджег дом пенсионерки.

Пламя перекинулось на соседний дом. Фото: Слонимский вестник

Пламя перекинулось на соседний дом. Фото: Слонимский вестник

- 5 апреля гражданин 1973 года рождения проник в дом пенсионерки 1932 года рождения. Мужчина знал, что на данный момент женщина находится в больнице, а потому понимал, что ему не составит труда совершить кражу. Оказавшись дома, он забрал продукты питания стоимостью более 5 рублей. Данное преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, затем решил избавиться от улик, а для этого поджог дом пенсионерки. В результате пламя перебросило на соседний нежилой дом. Через несколько часов огонь увидел житель деревни и позвонил в МЧС. К сожалению, два дома были уничтожены огнем. Сотрудники Слонимского РОВД проводили оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. На данный момент он задержан по подозрению в совершении преступления, – рассказал grodno.mvd.gov.by первый заместитель начальника Слонимского РОВД подполковник милиции Виталий Осоцкий.

Мужчина 46-ти лет уже был судим за кражу в 2015 году. Плюс ко всему за последние два года мужчина пять раз привлекался к административной ответственности. Теперь его снова будут судить за кражу, а также «умышленное уничтожение либо повреждение имущества».

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